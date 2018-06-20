Футбольные матчи "Зенита" ограничат движение на Крестовском

Игра пройдут 14, 24 и 28 апреля.

В воскресенье, 14 апреля, "Зенит" сыграет с "Анжи" в рамках чемпионата России. В связи со спортивным событием в Санкт-Петербурге введут новые ограничения движения транспорта, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничение коснутся участков, приближенных к стадиону "Газпром-Арена". В день матча на сутки петербуржцам будет запрещено оставлять свои автомобили на Северной дороге, Южной дороге, Бодрове пер., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Крестовский пр. Петроградской ул. до Южной дороги, Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Приморского пр., а также на нечетной стороне Морского пр. от ул. Динамовской до ул. Рюхиной.

С 00.00 до 24.00 движение ограничат по ул.Савина в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовский пр. в направлении от ул. Рюхина к Южной дороге, Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее.

Аналогичные ограничения будут действовать 24 и 28 апреля, когда "сине-бело-голубые" сыграет против "Динамо" и "Крыльев Советов" соответственно.

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Фото: ФК "Зенит"