На две недели под дамбой на КАД ограничат движение

Там проводятся технологические работы по обслуживанию оборудования.

В автотранспортном тоннеле дамбы на Кольцовой автодороге временно ограничат движение из-за плановых технологических работ по обслуживанию оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС).

С 15 апреля (понедельник) по 19 апреля (пятница) проезд будет ограничен по внутреннему кольцу КАД (транспортный отсек Невской стороны), в обратном направлении такие ограничения будут действовать с 22 апреля (понедельник) по 26 апреля (пятница).

Дирекция КЗС приносит извинения водителям за временные неудобства и просят внимательно следить за информацией на табло.

Ранее на Piter.TV: На выходных в Петербурге в силу вступают новые ограничения движения.

Фото: Piter.TV