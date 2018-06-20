На две недели под дамбой на КАД ограничат движение

В автотранспортном тоннеле дамбы на Кольцовой автодороге временно ограничат движение из-за плановых технологических работ по обслуживанию оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС).
С 15 апреля (понедельник) по 19 апреля (пятница) проезд будет ограничен по внутреннему кольцу КАД (транспортный отсек Невской стороны), в обратном направлении такие ограничения будут действовать с 22 апреля (понедельник) по 26 апреля (пятница).
Дирекция КЗС приносит извинения водителям за временные неудобства и просят внимательно следить за информацией на табло.
Ранее на Piter.TV: На выходных в Петербурге в силу вступают новые ограничения движения.
Фото: Piter.TV
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