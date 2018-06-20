На дорогах будут демонтировать временный газопровод и прокладывать новый.

На выходных в Петербурге в силу вступают новые ограничения движения для автомобилистов. Об этом сообщает ГАТИ.

С 13 по 24 апреля будет ограничено движение на пересечении улицы Моисеенко и Новгородской улицы. Проезд будет закрыт из-за прокладки газопровода. Также всю субботу будет перекрыто движение по улице Ткачей от дома №5 по улице Бабушкина и по улице Бабушкина от площади Культуры до улицы Ткачей. Там будут демонтировать временный газопровод. Демонтаж временного газопровода будут производить с 15 по 16 апреля по улице Ткачей от улицы Бабушкина до площади Культуры.

Также, с 14 по 29 апреля водители не смогут проехать по Московскому шоссе в районе поселка Шушары (исключение: с 14:00 по пятницам до 22:00 по субботам).

Фото: Piter.tv