Два российских Ту-22М3 совершили полет над Черным морем

Полет продолжался более 5 часов.

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над Черным морем. Силы Воздушно-космических сил России пролетели над нейтральными водами. На отдельных участках самолеты сопровождались бортами Су-27, а также иностранными бортами. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.

Два Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов сообщение Минобороны России

Напомним, что пилоты дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, Тихим океаном. Все мероприятия проводятся в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

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Видео: Youtube/ Минобороны России