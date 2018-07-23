Два ребенка упали с моста Кадырова, ведутся спасательные работы

"У нас там все время подростки ошиваются. Рядом труба газовая над водой по типу моста. На ней тарзанка над водой", рассказывает очевидец. Мобильный корреспондент прислал видео с места трагедии.

Вечером, 23 июля с моста Кадырова на проспекте Героев, двое несовершеннолетних подростка упали в воду. По словам очевидцев, девочка сразу выплыла, а мальчик не смог подняться на поверхность и утонул.

Ещё вчера дети прыгали.Народ стоял,смотрел,не останавливал, возмущается очевидец

На место происществия экстренно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи. Спустя некоторое время тело мальчика удалось найти и доставить на берег. О состоянии выжившей девочки пока не сообщали.

Ранее мы писали о том, что на Канонерском острове утонул ребенок.