Два подростка-мойщика на угнанных автомобилях устроили гонки по Петербургу

Двое несовершеннолетних забрали машины из автомойки и устроили гонки по городу.

В ночь на 2 ноября два несовершеннолетних юноши угнали машины клиентов и гонялись на автомобилях на большой скорости. Об этом сообщают очевидцы событий.

Известно, что подростки передвигались от Богатырского проспекта, пытаясь обогнать друг друга. Один из юношей попал в аварию. Не сумев затормозить, он врезался в поребрик, ударив при этом автомобиль “Гольф”. Инцидент произошел вблизи дома номер 18. Информации о пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые задержали угонщиков. Выяснилось, что ребята работали на автомойке, откуда и позаимствовали машины. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по данному обстоятельству.