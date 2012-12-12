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Два подростка-мойщика на угнанных автомобилях устроили гонки по Петербургу
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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Два подростка-мойщика на угнанных автомобилях устроили гонки по Петербургу

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Двое несовершеннолетних забрали машины из автомойки и устроили гонки по городу.

В ночь на 2 ноября два несовершеннолетних юноши угнали машины клиентов и гонялись на автомобилях на большой скорости. Об этом сообщают очевидцы событий. 
 
Известно, что подростки передвигались от Богатырского проспекта, пытаясь обогнать друг друга. Один из юношей попал в аварию. Не сумев затормозить, он врезался в поребрик, ударив при этом автомобиль “Гольф”. Инцидент произошел вблизи дома номер 18. Информации о пострадавших нет.
 
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые задержали угонщиков. Выяснилось, что ребята работали на автомойке, откуда и позаимствовали машины. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по данному обстоятельству. 
Теги: автомойка , гонки , угон автомобиля
Категории: Новости СПб

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