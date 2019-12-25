Два отдела петербургской полиции могут объединить

Отделы двух районов являются самыми спокойными.

В четверг, 20 августа, стало известно, что два отдела полиции Петербурга могут объединить, сообщила "Фонтанка".

Речь идет о полиции Кронштадтского и Курортного районов города. По статистике, эта районы – самые спокойные в городе.

Так, отдел захватит территории Кронштадта, Зеленогорска, Сестрорецка, поселков Песочный, Комарово, Репино, Серово, Смолячково, Белоостров, Ушково и Молодежное.

Ранее мы писали, что полиция в Петербурге изъяла 5 тонн нелегально произведенного алкоголя.

Фото: скрин сайта gov.spb.ru; Piter.TV