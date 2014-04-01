Петербургские кинокритики рассказали об отношении к фильмам Тарковского

Два мнения о творчестве Андрея Тарковского.

В день рождения режиссера Андрея Тарковского о нем обычно говорят с придыханием, однако даже в этом вопросе есть два мнения, передает "Петербургский дневник".

Алексей Дунаевский, член петербургского Союза кинематографистов и Гильдии киноведов РФ, считает, что самую точную характеристику наследию Тарковского дал американский кинорежиссер Джим Джармуш. Он сказал, что Тарковский перепутал двери: вошел в режиссуру, хотя стоило заняться поэзией, философией или живописью. И потому он для него труднокомментируемый автор. Я согласен с этим мнением и надеюсь, что именно в других испостасях, нежели в кинорежиссуре, Тарковский мог состояться как великий творец.

Сергей Ильченко, кинокритик, профессор СПбГУ, считает иначе. Ильченко не согласен с тем, что фильмы Андрея Тарковского скучные, на мой взгляд, именно своей неоднозначностью они и интересны. Эти картины можно пересматривать бесконечное количество раз и все время находить новые смыслы. Это идеальная пища для умов ищущих и думающих зрителей, именно поэтому знание творчества Андрея Тарковского и стало знаком принадлежности к образцам высокой культуры.

Фото: kino-teatr.ru