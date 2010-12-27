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В Ленобласти высадили 2 миллиона роз и тюльпанов к 8 марта
Сегодня, 7:15
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lesjasap

В Ленобласти высадили 2 миллиона роз и тюльпанов к 8 марта

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Растения уже поступили на реализацию в цветочные магазины.

К международному женскому дню специалисты высадили на территории Ленинградской области более двух миллионов тюльпанов и роз. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. По данным чиновников, цветы уже поступили на продажу в магазины Петербурга.

Отметим, что растениями область и город обеспечивают тепличные хозяйства. На данный момент их пять. Благодаря работе учреждений, регион может позволить закупать 50 процентов цветов у местного производителя. Также теплицы отправляют растения в десять других субъектов страны.

Отметим, что в 2019 году планируется потратить около десяти миллионов рублей на выращивание роз.

Фото: Pixabay.com

Теги: 8 марта, ленобласть, розы, теплицы, тюльпаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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