Два клуба НХЛ проголосовали против нового формата плей-офф

Остальные 29 участников лиги выбрали этот вариант приоритетным.

Как сообщает бывший хоккеист и журналист Ник Кипреос в своем Twitter-аккаунте, по итогам голосования среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на тему нового формата плей-офф две команды выбрали вариант "против".

Речь идет о "Каролине Харрикейнз" и "Тампе Бей Лайтнинг". Остальные 29 участников лиги одобрили приоритетный вариант возобновления сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса. В ближайшее время руководство НХЛ выступит с официальным заявлением о принятом решении.

Отметим, согласно новому формату в плей-офф Кубка Стэнли примут участие не 16, а 24 команды - по 12 с Восточной и Западной конференций. Предлагаемый формат опирается на расстановку команд в конференциях, исходя из процента набранных очков на момент паузы в регулярном чемпионате. Все матчи плей-офф планируют провести в двух городах и без зрителей.

По четыре лучших клуба в каждой из конференций сразу попадут в первый раунд и сыграют между собой по три матча для итогового распределения посева. Остальные команды сыграют предварительный этап до трех побед. Дальнейшие серии в плей-офф, начиная с первого раунда, будут проходить до четырех побед.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

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