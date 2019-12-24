Два государственных архива построят на Заневском проспекте

Начальная цена контракта – 1,87 миллиарда рублей.

Этой осенью в Петербурге пройдет церемония закладки нового дома для двух государственных архивов. Об этом 16 сентября пишет "Петербургский дневник".

Архивный комплекс появится на Заневском проспекте, недалеко от станции метро "Ладожская". Его возведут на участке площадью 18 тыс. квадратных метров. Фонд капитального строительства и реконструкции уже объявил конкурс на строительство архива.

Комплекс планируют построить к концу осени 2024 года. Начальная цена контракта – 1,87 миллиарда рублей. Заявки на конкурс принимаются до 4 октября, а итоги подведут 7 октября.

В здании обустроят архивные помещения, выставочные и конференц-залы. Проект разработала компания ООО "Научно-технический центр "Северо-Запад Проект".

Фото: phxere

