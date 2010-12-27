Верховный суд отменил решение о заключении автоблогера Давидыча под стражу

Делопроизводство может быть возобновлено.

Двухлетнее содержание в СИЗО видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили было признанно незаконным Президиумом Верховного суда России. Как сообщают 31 октября РИА Новости, верховная инстанция приняло решение отменить предыдущие постановления, согласно которым основателя "Смотра.ру" признали виновным по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег.

Президиум отменил постановление Тверского и Дорогомиловского судов Москвы. Также отменено постановление Мосгорсуда, который продлил блогеру меру пресечения с апреля 2016 по январь 2018.

Напомним, что Европейский суд по правам человека присудил Давидычу 2,1 тысячи евро за его двухлетнее содержание под стражей. Также в ЕРСП отметили, что у московского суда не было оснований для избрания подобной меры пресечения. Производство по делу могут возобновить.

Напомним, 19 октября Дорогомиловский суд признал автоблогера виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" и приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии.