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Два детских сада построили в ЖК "Солнечный город"
Сегодня, 16:18
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Два детских сада построили в ЖК "Солнечный город"

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В учреждениях есть бассейны, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, кабинет логопеда.

В четверг, 21 октября, в  ЖК "Солнечный город" завершили строительство двух детских садов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург". 

Детские сады были спроектированы и возведены по современным стандартам, которые учитывают необходимость всестороннего развития детей. Так, в учреждениях есть бассейны, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, кабинет логопеда.

Отмечается, что в ближайшие 20 дней в зданиях проверят исполнение требований проектной документации и технических регламентов. В частности требования по пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее губернатор рассказал, как будут работать детские сады в Ленобласти с 30 октября.

Фото: Вконтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги: детские, сады, солнечный город
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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