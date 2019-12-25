Два детских сада построили в ЖК "Солнечный город"

В учреждениях есть бассейны, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, кабинет логопеда.

В четверг, 21 октября, в ЖК "Солнечный город" завершили строительство двух детских садов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детские сады были спроектированы и возведены по современным стандартам, которые учитывают необходимость всестороннего развития детей. Так, в учреждениях есть бассейны, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, кабинет логопеда.

Отмечается, что в ближайшие 20 дней в зданиях проверят исполнение требований проектной документации и технических регламентов. В частности требования по пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее губернатор рассказал, как будут работать детские сады в Ленобласти с 30 октября.

Фото: Вконтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга