Два человека пострадали в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде

Пациенты сейчас находятся в ожоговом центре.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили региональные экстренные ведомства. Известно, что представители ГУ МЧС смогли эвакуировать из издания 100 человек. Из-за произошедшего не был нарушены несущие конструкции, однако частично развалился один балкон и межтамбурные перекрытия. Возгорания не последовало. На месте инцидента работают 75 человек личного состава и 24 единицы спецтехники.

2 октября 2021 г. в 07:10 произошло происшествие по адресу: г.о. г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гайдара, д. 18. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Заместитель главы по Нижегородской области, а также министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказало в собственном аккаунте в Instagram о том, пострадали мужчина и женщина. Сейчас пациенты доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Обоим - по 50 лет.

Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области.

Фото: Piter.tv

