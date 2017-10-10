Взрыв газа в жилом доме в Пермском крае повлек смерть двух человек

Во вторник, 10 октября в Пермском крае при обрушении части жилого дома после взрыва газового баллона погибли два человека.

Как сообщает "Росбалт", в Пермском крае обрушилась часть жилого дома после взрыва газового баллона. В результате этого погибли два человека.



В региональном МЧС рассказали, что сообщение о взрыве газового баллона в квартире 3-квартирного одноэтажного жилого дома на улице Солнечная поступило в 14.10.



Причины взрыва устанавливаются.