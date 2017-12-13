На "Скандинавии" из-за аварии погибло два человека: водитель и пассажир

На дороге "Скандинавия" столкновение автомобилей привело к летальному исходу для двоих участников движения.

В полночь 16 февраля на трассе “Скандинавия” погибли люди. На проезжей части столкнулись движущиеся автомобили. Резкий удар транспорта друг о друга унес жизни взрослых петербуржцев.

Шофер “Фольксвагена” пытался совершить обгон, но удача была не на его стороне. Маневр не удался. Вместо этого немецкая иномарка потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там ее догнала японская “Тойота”. В результате инцидента водитель и пассажирка первой машины скончались на месте от полученных травм.

По данному факту начата проверка. Делом занимаются сотрудники полиции.

