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Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре

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На данный момент устанавливаются личности погибших.

В краевом центре в Краснодаре на строительной площадке одного из ЖК упал башенный кран. Как отметили очевидцы, кран разломило напополам, в кабине находилась женщина. В результате ЧП погибли два человека – мужчина и женщина.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

На данный момент устанавливаются личности погибших и причина падения крана. После этого будет принято процессуальное решение.

Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе.

Видео: ВК/Типичный Краснодар

Теги: кран, краснодар
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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