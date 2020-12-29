Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре

На данный момент устанавливаются личности погибших.

В краевом центре в Краснодаре на строительной площадке одного из ЖК упал башенный кран. Как отметили очевидцы, кран разломило напополам, в кабине находилась женщина. В результате ЧП погибли два человека – мужчина и женщина.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

На данный момент устанавливаются личности погибших и причина падения крана. После этого будет принято процессуальное решение.

Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе.

Видео: ВК/Типичный Краснодар