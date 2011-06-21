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Два человека погибли и ещё двое пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край
Сегодня, 10:09
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Два человека погибли и ещё двое пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край

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Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ по российскому региону в ночь на 25 августа.

Два человека стали жертвами ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины н территории Северского района Краснодарского края. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Вениамин Кондратьев. Российский чиновник пояснил, что  трагедия произошла из-за падения обломков дронов противника на железнодорожную станцию Афипская. Также известно о еще двух пострадавших.

Этой ночью враг снова атаковал гражданские объекты края… К сожалению, два человека погибли. Выражаю самые искренние соболезнования близким. Еще два человека пострадали, желаю им скорейшего выздоровления.

Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали.

Фото: Telegram / Вениамин Кондратьев 
 

Теги: беспилотники, вениамин кондратьев, краснодарский край, регионы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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