Два человека погибли и ещё двое пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край

Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях налета БПЛА ВСУ по российскому региону в ночь на 25 августа.

Два человека стали жертвами ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины н территории Северского района Краснодарского края. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Вениамин Кондратьев. Российский чиновник пояснил, что трагедия произошла из-за падения обломков дронов противника на железнодорожную станцию Афипская. Также известно о еще двух пострадавших.

Этой ночью враг снова атаковал гражданские объекты края… К сожалению, два человека погибли. Выражаю самые искренние соболезнования близким. Еще два человека пострадали, желаю им скорейшего выздоровления. Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края

БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Краснодаре, людей эвакуировали.

Фото: Telegram / Вениамин Кондратьев

