На Будапештской хозяин квартиры нашел мертвых близнецов-рабочих

В Купчине двое близнецов-рабочих погибли в ремонтируемой квартире.

Во Фрунзенском районе погибли двое рабочих-близнецов, которые занимались отделкой квартиры петербуржца. Сообщается, что хозяин вернулся в помещение на Будапештской улице, чтобы проверить ремонтные работы, но обнаружил вместо этого тела мертвых мигрантов. Он сразу же обратился в полицию.

Мужчина сообщил о трагедии около двух часов ночи 26 января. Он рассказал, что первой беспокоиться начала его гражданская жена. На некоторое время петербуржец уезжал по делам в Москву, поэтому оставил женщину следить за ходом проведения работ. Днем 23 января она ему позвонила и объяснила, что не может попасть в квартиру, потому что помещение закрыто на внутренний засов. По возвращению в Северную столицу он срезал замок и нашел трупы. Один погибший находился на кухне, другой - в комнате.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия. На кухне оперативники нашли шприцы. Владелец квартиры отметил, что рабочих ему порекомендовали знакомые. В настоящее время начато расследование.