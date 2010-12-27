На Большевиков у православного бизнесмена мигранты стащили бриллиантовый краст за 400 тысяч рублей

Азиаты-мигранты украли у бизнесмена символ веры за 400 тысяч рублей.

В Невском районе Петербурге двое злоумышленников из Средней Азии напали на предпринимателя и обобрали мужчину до нитки. Инцидент произошел вечером 8 марта по проспекту Большевиков. Около дома под номером 9 корпус 1 мигранты-грабители применили физическую силу по отношению к 55-летнему прохожему. Петербуржца избили и отобрали золотую цепочку. На ней висел православный массивный крест с четырьмя бриллиантами.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы за помощью в поисках разбойников. Он оценил материальный ущерб в 400 тысяч рублей. По описанию жертвы, преступника на вид было около 35 лет. Они были одеты в синие джинсы и темные куртки. Делом занимаются оперативники.

