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На Большевиков у православного бизнесмена мигранты стащили бриллиантовый краст за 400 тысяч рублей
Сегодня, 13:52
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lesjasap
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На Большевиков у православного бизнесмена мигранты стащили бриллиантовый краст за 400 тысяч рублей

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Азиаты-мигранты украли у бизнесмена символ веры за 400 тысяч рублей.

В Невском районе Петербурге двое злоумышленников из Средней Азии напали на предпринимателя и обобрали мужчину до нитки. Инцидент произошел вечером 8 марта по проспекту Большевиков. Около дома под номером 9 корпус 1 мигранты-грабители применили физическую силу по отношению к 55-летнему прохожему. Петербуржца избили и отобрали золотую цепочку. На ней висел православный массивный крест с четырьмя бриллиантами.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы за помощью в поисках разбойников. Он оценил материальный ущерб в 400 тысяч рублей. По описанию жертвы, преступника на вид было около 35 лет. Они были одеты в синие джинсы и темные куртки. Делом занимаются оперативники.
 

Теги: бриллианты , веселый поселок , кажа православие , крест , нападение , невский район , ограбление , происшествия спб , проспект большевиков
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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