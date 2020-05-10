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Два автомобиля столкнулись на пересечении Рихарда Зорге и Кузнецова

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Одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в стены аптеки.

В воскресенье утром, 10 мая, на пересечении улицы Рихарда Зорге и улицы Кузнецова столкнулись два легковых автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись с ближайших камер видеонаблюдения.

Белая машина вылетела на тротуар и врезалась в стены аптеки. Другую вынесло к центру перекрестка. Отлетевшими осколками иномарок усыпана вся проезжая часть поблизости. 

О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на пересечении Кораблестроителей и Морской набережной произошло ДТП.

Видео: Piter.tv

Теги: врезались, дтп, здание, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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