Два автомобиля столкнулись на пересечении Рихарда Зорге и Кузнецова

В воскресенье утром, 10 мая, на пересечении улицы Рихарда Зорге и улицы Кузнецова столкнулись два легковых автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись с ближайших камер видеонаблюдения.
Белая машина вылетела на тротуар и врезалась в стены аптеки. Другую вынесло к центру перекрестка. Отлетевшими осколками иномарок усыпана вся проезжая часть поблизости.
О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ДПС.
Ранее мы писали, что на пересечении Кораблестроителей и Морской набережной произошло ДТП.
Видео: Piter.tv
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