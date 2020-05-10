Два автомобиля столкнулись на пересечении Рихарда Зорге и Кузнецова

Одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в стены аптеки.

В воскресенье утром, 10 мая, на пересечении улицы Рихарда Зорге и улицы Кузнецова столкнулись два легковых автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись с ближайших камер видеонаблюдения.

Белая машина вылетела на тротуар и врезалась в стены аптеки. Другую вынесло к центру перекрестка. Отлетевшими осколками иномарок усыпана вся проезжая часть поблизости.

О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ДПС.

Ранее мы писали, что на пересечении Кораблестроителей и Морской набережной произошло ДТП.

Видео: Piter.tv