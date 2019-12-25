Два автомобиля столкнулись на пересечении Пискаревского и Полюстровского

Машины пострадали не сильно.

В пятницу днем, 12 июня, два автомобиля столкнулись на пересечении Пискаревского проспекта и Полюстровского проспекта. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что машины пострадали не сильно, но из-за ДТП движение на ближайших участках дороги несколько замедлилось.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на Зеленогорском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today