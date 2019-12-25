Два автомобиля столкнулись на пересечении Автовской и Краснопутиловской

В воскресенье, 24 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Автовской. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
На фотографии видно, что у автомобиля марки KIA очень сильно пострадал капот и передний бампер. Очевидцы уточняют, что водители в порядке. В комментариях отметили, что это "отличный перекресток" и очень удивились ДТП.
На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что машина влетела в дерево на дороге недалеко от Ольгино.
Видео: Piter.tv.
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