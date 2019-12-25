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Два автомобиля столкнулись на пересечении Автовской и Краснопутиловской
Сегодня, 13:02
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Arinablinova

Два автомобиля столкнулись на пересечении Автовской и Краснопутиловской

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Водители не пострадали.

В воскресенье, 24 мая, два автомобиля столкнулись на пересечении Краснопутиловской улицы и улицы Автовской. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографии видно, что у автомобиля марки KIA очень сильно пострадал капот и передний бампер. Очевидцы уточняют, что водители в порядке. В комментариях отметили, что это "отличный перекресток" и очень удивились ДТП.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что машина влетела в дерево на дороге недалеко от Ольгино.

Видео: Piter.tv.

Теги: два автомобиля, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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