На Арсенальной набережной столкнулись два автомобиля. Один уже не смог сдвинуться с места

О пострадавших информации не поступало.

Вечером 12 декабря на Арсенальной набережной разбились две машины. Судя по кадрам с видео, выложенными очевидцами в сеть, виновником столкновения стал темный автомобиль, который съехал на встречную полосу, где и задел белую иномарку. Из-за удара белая машина развернулась на 180 градусов, также вылетев на встречную полосу. Там она и остановилась.

Как пишут очевидцы, у одной из машин сильно разбит перед – дорога усыпана осколками пластика и стекла. Также комментаторы предположили, что пострадавшая и разбитая "Ниссан Алмера" уже не сможет уехать своим ходом.

По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших информации пока не поступало.

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Видео: Михаил Косов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте