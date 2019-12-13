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На Арсенальной набережной столкнулись два автомобиля. Один уже не смог сдвинуться с места

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О пострадавших информации не поступало.

Вечером 12 декабря на Арсенальной набережной разбились две машины. Судя по кадрам с видео, выложенными очевидцами в сеть, виновником столкновения стал темный автомобиль, который съехал на встречную полосу, где и задел белую иномарку. Из-за удара белая машина развернулась на 180 градусов, также вылетев на встречную полосу. Там она и остановилась.

Как пишут очевидцы, у одной из машин сильно разбит перед – дорога усыпана осколками пластика и стекла. Также комментаторы предположили, что  пострадавшая и разбитая "Ниссан Алмера" уже не сможет уехать своим ходом.

По факту ДТП ведется проверка, о пострадавших информации пока не поступало.

Видео: на КАД произошло массовое ДТП с участием цистерны.

Видео: Михаил Косов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: вылетел на встречную полосу, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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