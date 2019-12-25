Два астероида прошли на этой неделе на удалении около 100 тыс. км от Земли

К планете приближались небесные тела 2020RF3 и 2020RD4.

Два астероида прошли на этой неделе на удалении около 100 тысяч километров от Земли. Об этом сообщил портал Space.com. По данным специалистов, первое небесное тело с обозначением 2020RF3 приблизилось к планете на расстояние в 94 тысяч км. Спустя несколько часов астероид 2020RD4 прошел в 106 тысячах км от Земли.

Случаи сближения астероидов с Землей фиксируются в течение года многократно...В NASA существует управление, которое отслеживает небесные тела, потенциально представляющие угрозу. Пока никаких конкретных угроз не выявлено сообщение Space.com

Напомним, что на прошлой неделе с землей сближались три небольших астероида с диаметрами от 18 до 64 метров. В начале недели недалеко от планеты пролетело небесное тело с диаметром около 120 метров. При этом объект находился на удалении в 17 раз превышающем расстояние от земли до Луны.

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