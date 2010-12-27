Духовных лидеров движения саентологов Петербурга арестовали до марта

Решением Невского районного суда была продлена мера пресечения лидерам местной Саентологической церкви. Организаторам движения продлили арест еще на три месяца. Информация поступила от пресс-службы объединенных судов по региону.
Напомним, что руководителей обвиняют в экстремизме, незаконном предпринимательстве и унижении достоинства человека. По предварительным подсчетам следственного комитета, преступники получили 276 миллионов рублей от своих адептов.
Главный обвиняемый находится в изоляторе на Шпалерной улице. Мужчина не выйдет из заточения раньше 19 марта. Еще двум представителям “церкви” 4 декабря вынесли похожее решение - их ограничили домашним арестом.