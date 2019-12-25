Дуэт белого и красного карликов излучает радиоимпульсы каждые два часа

Международная группа астрономов под руководством учёных из Нидерландов показала, что белый карлик и красный карлик, вращающиеся вокруг друг друга каждые два часа, испускают радиоимпульсы. Благодаря наблюдениям с помощью нескольких телескопов исследователи впервые смогли с уверенностью определить происхождение этих импульсов. Их результаты опубликованы в Nature Astronomy.

В последние годы благодаря более совершенным методам анализа исследователи обнаружили радиоимпульсы, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут и, по-видимому, исходят от звёзд Млечного Пути. Было выдвинуто множество гипотез о том, что вызывает эти импульсы, но до сих пор не было убедительных доказательств. Международное исследование, проведённое под руководством Ирис де Руйтер из Нидерландов, меняет ситуацию.

Де Руйтер, получившая докторскую степень в Амстердамском университете в октябре 2024 года, в настоящее время является постдокторантом в Сиднейском университете (Австралия). В последний год работы над докторской диссертацией она разработала метод поиска радиоимпульсов продолжительностью от секунд до минут в архиве LOFAR. Совершенствуя этот метод, она обнаружила один импульс в наблюдениях 2015 года. Впоследствии, просматривая архивные данные с того же участка неба, она обнаружила ещё шесть импульсов. Все импульсы исходили от источника под названием ILTJ1101.

Красный и белый карлик

Последующие наблюдения с помощью 6,5-метрового многозеркального телескопа в Аризоне и телескопа Хобби-Эберли в Техасе (США) показали, что это не одна мигающая звезда, а две звезды, которые вместе вызывают пульсацию. Две звезды, красный карлик и белый карлик, вращаются вокруг общего центра тяжести каждые 125 минут. Они расположены примерно в 1600 световых годах от Земли в направлении Большой Медведицы. Астрономы считают, что радиоизлучение вызвано взаимодействием красного карлика с магнитным полем белого карлика. В будущем астрономы планируют детально изучить ультрафиолетовое излучение ILTJ1101. Это поможет определить температуру белого карлика и больше узнать об истории белых и красных карликов.

Было особенно здорово добавлять новые элементы в головоломку. Мы работали с экспертами из разных областей астрономии. С помощью различных методов и наблюдений мы шаг за шагом приближались к решению. Ирис де Руйтер, автор исследования

Монополия нарушена

Благодаря этому открытию астрономы теперь знают, что нейтронные звёзды не являются единственными источниками ярких радиоимпульсов. В последние годы другие исследовательские группы обнаружили около десяти таких радиоизлучающих систем. Однако этим группам пока не удалось доказать, что эти импульсы исходят от белого карлика или нейтронной звезды.

Сейчас исследователи изучают все данные LOFAR, чтобы найти больше таких долгопериодных импульсов. Соавтор исследования Каустубх Раджваде (Оксфордский университет, Великобритания) отмечает: "Вероятно, в архиве LOFAR скрыто ещё много таких типов радиоимпульсов, и каждое открытие даёт нам что-то новое".

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Фото: pxhere.com; Nature Astronomy (2025)