Дуда заявил, что следов падения второй ракеты на территории Польши не обнаружено

Президент рассказал о ходе расследования.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов падения второй ракеты на территории Люблинского воеводства властями не обнаружено. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе брифинга с журналистами. Политик отметил, что ведутся следственные мероприятия, к которым подключены как местные, так и американские аналитики. Он отметил, что оперативная деятельность может вестись несколько десятков часов.

Пока не обнаружено никаких следов второй ракеты на территории Польши. Специалисты еще собирают обломки ракеты. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что в населенном пункте Пшеводув, расположенном на восточной части страны, вблизи государственной границы с Украиной, упала ракета. Жертвами трагедии стали два жителя. В первые часы после этого инцидента западные СМИ сообщали о том, что ракет было две. Одна из них ударила в зерносушилку, что подтвердилось расследованием. А вторая якобы упала в поле. Однако ее не нашли.

Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши.

Фото и видео: YouTube / Telewizja Republika