Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши

Польский лидер прокомментировал инцидент с гибелью двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию страны. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава государства, комментируя прессе ситуацию с падением двух ракет, что повлекло за собой гибель нескольких мирных жителей. Политик не думает, что существуют свидетельства о том, что подобный инцидент может повториться.

На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. Можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые. Анджей Дума, президент Польши

Напомним, что местные СМИ вечером 15 ноября рассказали о том, что две ракеты якобы упали на территории Польши. Речь идет о Люблинском воеводстве, расположенном на государственной границе с Украиной. Жертвами трагедии стали два человека. В министерстве по иностранным делам Польши уточнили, что речь идет о падении ракет именно российского производства. В российском военном ведомстве опровергли эти данные. Министр пояснил, что упавшие в Польше ракеты не могут иметь никакого отношения к средствам поражения РФ, так как удары вблизи польско-украинской границы не производились, а снимки обломков не имеют никакого отношения к российским средствам.

Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России.

Фото и видео: YouTube / AWtv