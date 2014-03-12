Дубль Промеса помог "Спартаку" обыграть "Наполи" в Лиге Европы

Красно-белые поднялись на второе место в группе.

Московский "Спартак" обыграл на выезде итальянский "Наполи" со счетом 3:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

Уже на 13-й секунде встречи Элиф Элмас вывел хозяев вперед. До перерыва "Наполи" остался в меньшинстве после удаления Мариу Руя. В конце первого тайма "Спартак" мог получить право на пенальти, но по решению VAR его не назначили.

Красно-белые сравняли счет благодаря точному удару Квинси Промеса. За 10 минут до конца встречи Михаил Игнатов забил второй мяч в ворота "Наполи". Чуть позже Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку. "Спартак" в равных составах закрепил преимущество благодаря дублю Промеса. Под занавес встречи Виктор Осимхен сократил разничу в счете.

Таким образом, "Спартак" набрал три очка и поднялся на второе место в группе C. Следующий матч команда Руя Витории сыграет против английского "Лестера" 20 октября в Москве. "Наполи" примет на своей арене польскую "Легию" 21 октября.

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Видео: YouTube / Match before Match; Instagram / Спартак Москва/Дневник Фаната