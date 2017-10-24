Друг Александра Исакова винит в смерти актера врачей

Роман Печерский считает, что причиной гибели артиста могла стать врачебная ошибка.

Друг Александра Исакова уверен, что в смерти актера виноваты медики. Он предполагает, что артист погиб из-за врачебной ошибки. Об этом сообщают российские СМИ.

Роман Печерский сообщил, что врачи выявили двухстороннюю пневмонию только после оттека легких. По словам друга, Александр еще вчера смеялся и принимал родных в своей палате, а вечером его не стало.

Напомним, Александр Печерский известен широкой публике по таким фильмам, как "Безмолвный свидетель", "Моя любовь", "Атлантида", "Дежурный ангел", "Счастливы вместе".

Фото: ВКонтакте / Александр Исаков