Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Александр Дрозденко направил главе Татарстана соболезнования после стрельбы в школе.

Губернатор Ленинградской области направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову соболезнования ввиду произошедшей в казанской школе трагедии.

В телеграмме сказано: "Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. От лица жителей Лениградской области и от себя лично прошу передать пожелания душевных сил, стойкости и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ленинградцы разделяют боль и скорбь со всеми жителями республики Татарстан".

Стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. По предварительным данным, нападавший был один - информация о втором сообщнике официально не подтвердилась. При стрельбе погибло семеро школьников и учитель. Двое детей погибли, выпрыгнув из окна. 16 человек госпитализированы.

Фото: Pixabay

