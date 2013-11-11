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Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Сегодня, 12:53
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kraratau27

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

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Александр Дрозденко направил главе Татарстана соболезнования после стрельбы в школе.

Губернатор Ленинградской области направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову соболезнования ввиду произошедшей в казанской школе трагедии.

В телеграмме сказано: "Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. От лица жителей Лениградской области и от себя лично прошу передать пожелания душевных сил, стойкости и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ленинградцы разделяют боль и скорбь со всеми жителями республики Татарстан". 

Стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. По предварительным данным, нападавший был один - информация о втором сообщнике официально не подтвердилась. При стрельбе погибло семеро школьников и учитель. Двое детей погибли, выпрыгнув из окна. 16 человек госпитализированы. 

Фото: Pixabay
 

Теги: стрельба в школе, теракт, трагедия в казани
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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