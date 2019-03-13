Дрозденко: в Выборгском районе появятся две новые школы, детский сад и Ледовый дворец

Губернатор Ленинградской области поблагодарил администрацию Выборгского района в содействии при реализации этих важных проектов.

Ленинградская область и администрация Выборгского района продолжают работать над улучшением образовательной и спортивной инфраструктуры в Выборге и окрестных поселениях. Об этом накануне в отчетной речи заявил губернатор Александр Дрозденко.

У нас с вами в программе остается строительство школы на 450 мест в Рощино, еще одна школа на 450 мест должна появиться в Выборге. При помощи "Газпрома" мы откроем детский сад на 280 мест. У нас также идет реновация средней школы №6. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Высокопоставленный чиновник дал поручение комитету по образованию Выборгского района проконтролировать действия подрядчиков по объектам. В том числе - на территории 6 и 12 общеобразовательных школ. Он также анонсировал строительство новой очереди спорткомплекса на въезде в город.

Мы ведем работу над строительством Ледового дворца в Выборге. Радует, что к новому спорткомплексу больше нет претензий, что до него как-то сложно добраться. И автобус запущен, и люди могут доехать. В следующем году должны сдать этот полноценный комплекс с Ледовым дворцом. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы писали, что Дрозденко завел часовой механизм на Часовой башне Выборга