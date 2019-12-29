Граждане в настоящее время оплачивают вывоз мусора не с квадратного метра, а с килограмма.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что Дрозденко призвал разобраться с путаницей в счетах за вывоз мусора. Об этом он заявил на заседании парламента.

Губернатор Ленинградской области заявил, что сам не знает, по какому принципу распределяются тарифы за вывоз мусора. Как оказалось, граждане в настоящее время оплачивают вывоз мусора не с квадратного метра, а с килограмма. При этом в квитанциях раcсчитывается 5,6 рублей за квадратный метр.

Дрозденко отметил, что что с 1 апреля 2020 года за мусор будут платить исходя из количества людей, проживающих в квартире.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

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