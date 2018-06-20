Губернатор Ленобласти пообещал развязать транспортный узел в Кудрово

Александр Дрозденко заявил о планах правительства про строительству виадука и расширения дороги.

Губернатор Ленинградской области рассказал, что концепция развития дорог в Кудрово рассчитана на несколько лет вперед.

У нас есть концепция развития дорог Кудрово на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы с разной стоимостью и разными источниками финансирования. комментирует ситуацию спикер

Чиновник добавил, что после выполнения плана, Правительству Ленобласти удастся разгрузить транспортный узел на проблемном участке. В частности, со стороны Петербурга будет расширен "пробочный" въезд через железнодорожный перегон. В этом году его увеличат на участке от Центральной улицы до железной дороги. Проектом занимается компания "Ленавтодор". Специалисты создадут план по продлению дороги до Народной улицы к первому декабря. Также будет реконструирован Кудровский проезд.

В дальнейшем в Кудрово могут создать виадук над железнодорожными путями, но для этого строительство должно быть согласовано с Правительством Северной столицы.

Фото: Piter.tv