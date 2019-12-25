Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День открытия Дороги жизни

С момента выхода первых автомобилей с продовольствием на лёд Ладожского озера прошёл 81 год,

В Ленинградской области вспоминают День открытия Дороги жизни. Первые автомобили начали доставлять продовольствие в осаждённый Ленинград по замерзшему Ладожскому озеру 81 год назад, 22 ноября 1941 года. В памятную дату к жителям региона обратился губернатор Александр Дрозденко.

Руководитель подчеркнул, что поставка жизненно необходимого груза и эвакуация людей в холодную зиму стоили огромных усилий бойцам и труженикам тыла. Они проявили героизм и мужество. Память о подвиге обеспечивших работу Дороги жизни необходимо сохранить потомкам, отметил Дрозденко.

В конце речи губернатор призвал жителей региона склонить головы в знак скорби о тех, кто отдал жизнь ради работы ледовой трассы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области почтили память жертв трагедии над Синаем.

Фото: Правительство Ленобласти