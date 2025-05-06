Неизвестные атаковали дронами посольство России в Швеции

Один из беспилотных летательных аппаратов упал на территорию.

Российское посольство в Швеции снова подверглось нападению дронов. Один из беспилотников имел при себе имитацию самодельного взрывного устройства, сообщили в дипмиссии.

В посольстве РФ отметили, что очередное нападение произошло в ночь на 2 июля около двух часов ночи. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, а другой, с прикрепленной имитацией самодельного взрывчатки, упал на территорию рядом со зданием.

Падение одного из беспилотников, заявили в дипмиссии, указывает на то, что этот инцидент — это не просто провокация, а "откровенная попытка запугивания" сотрудников. Сотрудники посольства добавили, что подобные налеты стали систематическими характер, но своей цели организаторы атак не добьются.

Ранее посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Израиль. Такие меры безопасности связали с обострением обстановки в регионе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)