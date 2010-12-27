Дрезденский бал ограничит движение в центре Петербурга в конце августа

Сам бал пройдет в городе на Неве 31 августа.

Движение в центре Петербурга ограничат из-за проведения Дрезденского оперного бала, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение по площади Искусств и Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до Итальянской улицы, 7 будет полностью закрыто с 00:00 до 23:59 29 августа.

Также 31 августа с 00:00 до 03:00 1 сентября водителям нельзя будет останавливаться на площади Искусств и Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы.

Дрезденский оперный бал пройдет в Северной столице 31 августа. Мероприятие организовано по образцу проводимого в Германии "Дрезденского ЗемперОпера бала". В событии примут участие звезды мировой оперы и музыканты - Альбина Шагимуратова, Надя Михаэль, Стивен Гулд, Игорь Бутман и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2019 году поезда "Аллегро" побьют рекорды пассажиропотока.

Фото: vk.com/dresdenoperaballspb