В сети появилось видео, как кыштымские спасатели вернули косулю на землю

В Челябинской области спасли косулю, которая застряла на островке посреди пруда.

16 ноября кыштымские спасатели помогли косуле. Дикое животное оказалось на ледяном острове далеко от берега.

Известно, что косулю заметил местный житель, после чего он обратился к спасателям. В момент, когда спасатели прибыли на место вызова, животное уже подобралось к берегу, до суши оставалось 300 метров. Увидев людей она заметно испугалась и попыталось убежать. Из-за скольжения косуля часто падала, ее ноги скользили в разные стороны. Для спасения и доставки на берег животное пришлось связать.

Спасатели привезли ее в лес и отпустили на волю, ступив на землю, она пыталась скрылась в неизвестном направлении.

Видео, фото: "ВК" - "Доступ – новости Челябинска"