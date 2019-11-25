Басков и Крутой подрались после концерта в Минске

Российский певец Сергей Лазарев снял на видео и опубликовал в своем Instagram ролик, на котором дерутся Игорь Крутой и Николай Басков.
"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" – подписал ролик артист.
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. После того как они замечают "папарацци" в лице Лазарева, они кидаются на него, пытаясь отобрать камеру.
Что стало причиной такого поведения, неизвестно. Возможно, звезды таким образом "разряжаются" после напряженных концертов. Свидетелями потасовки стали, в том числе, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Жасмин.
Фото, видео: Instagram / lazarevsergey, igorkrutoy65
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