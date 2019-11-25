Басков и Крутой подрались после концерта в Минске

Потасовку на камеру снял Сергей Лазарев.

Российский певец Сергей Лазарев снял на видео и опубликовал в своем Instagram ролик, на котором дерутся Игорь Крутой и Николай Басков.

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" – подписал ролик артист.

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. После того как они замечают "папарацци" в лице Лазарева, они кидаются на него, пытаясь отобрать камеру.

Что стало причиной такого поведения, неизвестно. Возможно, звезды таким образом "разряжаются" после напряженных концертов. Свидетелями потасовки стали, в том числе, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Жасмин.

Фото, видео: Instagram / lazarevsergey, igorkrutoy65