В Калининском районе задержали двух наркокурьеров с более чем 100 г запрещённых веществ

Подозреваемые уже были судимы ранее. Их поместили в изолятор.

Петербургская полиция провела задержание двух наркокурьеров в Калининском районе города. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемых обнаружили в автомобиле на улице Софьи Ковалевской. У 41-летнего и 47-летнего мужчин изъяли около 80 г мефедрона и 50 г метадона. После обысков в их квартирах оперативники обнаружили ещё 200 г метадона и 435 г мефедрона.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся в изоляторе. Удалось установить, что они уже были судимы несколько раз.

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Фото: Piter.TV