Облака и дожди принесет атмосферный фронт в Петербург 30 октября

Температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов.

В пятницу, 30 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся по территории региона с юго-запада на северо-восток. Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе поднимется до +9…+11 градусов. В Ленобласти ожидается +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее петербуржцам пообещали аномальное тепло в первой декаде ноября.

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