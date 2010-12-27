  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Обильные осадки в Петербурге не вызвали подтоплений
Сегодня, 18:26
93
nadezhda_sib

Обильные осадки в Петербурге не вызвали подтоплений

0 0

В этот раз "рек" на проезжей части не было.

Дожди, которые прошли в период с 18 по 19 июля, не вызвали подтоплений в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

По словам предприятия, циклон ослабел. В четверг, 18-го июля, в городе на Неве выпало 17 мм осадков. При том, что это большое количество, дождь прошел равномерно, и ливневым стокам удалось справиться. 

Максимальную интенсивность выпадения осадков зафиксировали с 23:10 до 23:30 на Кушелевской насосной станции. Всего за 20 минут там выпало 2,27 мм. 

Всего "Водоканал" получил 45 заявок о локальных скоплениях воды на улицах города. Аварийные бригады оперативно выезжали на место и проводили весь комплекс необходимых работ. Подтопления удалось предотвратить, в том числе на Парашютной улице. 

Солнечная погода в Северной столице обещают на следующей неделе.

Фото: pixabay.com

 

Теги: водоканал, дождь, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии