Дождь и снегопад придут в Ленобласть во вторник

Столбики термометров достигнут отметки в плюс два градуса.

На территории 47 региона вновь пройдут метели с мокрым снегом. При этом столбики термометров достигнут отметки в плюс два градуса. Об этом сообщают в сетевом издании "Мойка78".

Также синоптики рассказали, что 26 февраля в Ленобласти будет облачно, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Ночью в регионе выпадут осадки, поэтому утром местные жители могут промочить ноги. Также метеорологи утверждают, что завтра будет ветрено — 6-11 м/с. Ниже "минус" 3 градусов температура воздуха в Ленобласти не опустится. В дневные часы потеплеет до двух градусов выше нуля.

На дорогах региона завтра ожидается сильная гололедица. Просьба водителей быть осторжными и не нарушать ПДД.

Источник: сетевое издание "Мойка78"

Фото: Владислав Филипенко