Дождь и сильный ветер ждут жителей Петербурга в субботу

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в промежутке от + 4 до + 6 градусов.

В субботу, 4 апреля, город на Неве будет находится под влиянием циклона, постепенно уходящего на восток. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра "Фобос".

Такое заявление значит, что на территории региона будет ожидаться переменная облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в промежутке от + 4 до +6 градусов. Западный ветер разгонится до 11 метров в секунду, но редкие порывы стихии могут достигать и 17 метров в секунду, поэтому стоит быть аккуратнее. Атмосферное давление будет постепенно расти и к концу дня составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

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Фото: Pixabay