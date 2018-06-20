Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей

Несмотря на дожди, днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов.

Всего лишь неделю солнце порадовало жителей Петербурга. Теперь снова пришел черед дождей, новая рабочая неделя начнется с ливней. Об этом сообщают городские синоптики.

В ночь на понедельник, 8 апреля, температура воздуха составила +2..+4 градуса. Несмотря на дожди, днем воздух прогреется до плюс 9-11 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Ясная погода сможет вернуться в город на Неве ближе к выходным.

Самая низкая температура в Петербурге 8 апреля была зафиксирована в 1881 году, тогда столбик термометра опустился до минус 19 градусов, самым теплым этот день был в 1890 году – плюс 15 градусов.

Фото: Piter.TV