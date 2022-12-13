Проверки регистрации кандидатов на допвыборах депутатов муниципальных советов завершены в Петербурге

В результате было зарегистрировано 32 из 37-ми кандидатов.

В Северной столице завершился срок принятия решений о регистрации кандидатов на допвыборах депутатов муниципальных советов. Об итогах проверок Территориальной избирательной комиссии (ТИК) рассказал её председатель Максим Мейксин в своём Telegram-канале.

Так, из 37 выдвинутых кандидатов 32 были зарегистрированы, двоим отказано в регистрации, а трое утратили статус кандидатов, поскольку не предоставили нужных документов для регистрации в срок. В частности, было отказано кандидатам от МО "город Красное Село" и от МО "поселок Понтонный".

Довыборы депутатов муниципальных советов состоятся 9 апреля 2023 года в рамках трёх МО.

Фото: Piter.TV