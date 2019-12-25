Доставка пайков в несколько школ Выборга перенесена на 18 апреля

Задержка связана с поздней отправкой тушенки.

Выдача пайков в некоторых образовательных учреждениях Выборга перенесена на более поздний срок, а именно – на 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Первоначально продукты должны были прийти 15 апреля. Задержка произошла из-за поздней доставки тушеных консервов. Таким образом, пайки позже запланированного срока получат учащиеся Выборгских школ №6 и №8, Приморского центра образования в Глебычево, а также школ поселков Советский, Возрождение, Гончарово, Поляны, Приветненское, Гаврилово, Семиозерье.

Более подробную информацию о графике выдачи можно получить на сайтах образовательных учреждений. Кроме того, руководство в обязательном порядке оповестит об изменениях родителей.

Ранее мы сообщали о том, что Совет отцов Выборга продолжает искать детей, нарушающих изоляцию.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО