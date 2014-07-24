Ремонт моста через реку Кастенка в Тосненском районе завершили досрочно

Рабочие впервые были использованы карбоновые панели для усиления несущей способности сооружения.

В понедельник, 22 ноября, рабочие досрочно завершили ремонт моста через реку Кастенка в Тосненском районе Ленобласти. Отмечается, что на объекте впервые использовали карбоновые панели для усиления несущей способности сооружения.

Рабочие заменили крайние балки, на которые шла основная нагрузка при движении транспорта. Также приняли решение использовать так называемые ламели из углепластика (карбон). Закрывая бетон, они значительно усиливают его сопротивляемость растяжению. Насыпь моста укрепили габионами.

Видео: Дороги Ленобласти / Instagram