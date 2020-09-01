Россиянам напомнили, кто имеет право на досрочный выход на пенсию в 45-50 лет

Для выхода на отдых по льготе необходимо выполнить ряд условий.

Россияне, занятые на тяжелых производствах и имеющие специальный трудовой стаж, получили право оформить страховую пенсию досрочно – уже в 45–50 лет. Как сообщает портал "Объясняем.рф" со ссылкой на статью 30 федерального закона № 400-ФЗ, эта мера касается работников Крайнего Севера, медиков, учителей и сотрудников вредных цехов.

Для выхода на отдых по льготе необходимо выполнить ряд условий. Сотрудники особо опасных производств смогут претендовать на выплаты с 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) при наличии минимум 30 пенсионных баллов. Граждане с длительным трудовым стажем (от 42 лет для мужчин и от 37 лет для женщин) могут рассчитывать на назначение выплат на два года раньше срока, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет соответственно.

Представители социально значимых профессий также имеют свои нормативы: врачам требуется отработать 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, педагогам – четверть века, а артистам – от 15 до 30 лет в зависимости от жанра. Для жителей северных территорий порог составляет 15 лет работы в арктических регионах или 20 лет в местностях, к ним приравненных.

Фото: Piter.TV